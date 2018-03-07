ЦБ установил официальные курсы валют с 8 марта. Курс доллара повысился на 29,7 копейки, составив 56,8011 рубля (56,5041 рубля на 7 марта). Курс евро увеличился на 79,82 копейки до 70,5299 рубля (69,7317 рубля на 7 марта).



Предстоящие длинные выходные окажут скорее негативное влияние на российскую валюту, считают аналитики Нордеа Банка Татьяна Евдокимова и Денис Давыдов.

«Так как основные события текущей недели совпадают с выходными в России, инвесторы предпочитают сократить объемы рублевой ликвидности во избежание колебаний, которые могут последовать после заседания ЕЦБ в четверг и публикации данных по рынку труда в США в пятницу», — комментируют эксперты.

Позитивным моментом для рубля сегодня будет проведение аукциона Минфином, где ведомство планирует разместить два выпуска бумаг на общую сумму 40 млрд рублей. Это может немного подогреть спрос к национальной валюте, отмечают эксперты.

«Учитывая текущую конъюнктуру рынков, ожидаем очередного достаточно успешного размещения бумаг», — поясняют аналитики.

Ключевыми событиями сегодняшнего дня станут публикации данных по рынку труда США и «бежевой книги». «Дальнейшие признаки улучшения ситуации на рынке труда приведут к усилению ожиданий рынка в отношении темпов повышения ставки ФРС и, соответственно, поддержат доллар», — говорится в аналитическом обзоре.

Далее фокус рынков сместится на заседание ЕЦБ. Принимая во внимание слабую динамику по инфляции в ЕС, аналитики не ожидают существенных изменений в заявлениях главы ЕЦБ. На этом фоне евро может несколько ослабеть.

Таким образом, по итогам длинных выходных рубль может укрепиться в паре с евро и ослабеть в паре с долларом, резюмируют аналитики.