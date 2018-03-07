Торги на российском фондовом рынке в среду завершились отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Так, индекс Мосбиржи просел на 0,52% и составил 2 291,23 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,88% до 1 270,17 пункта.

Бумаги Сбербанка подешевели на 0,03%, «Газпрома» — на 1,54%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,68%, Московской биржи — на 2,18%. Бумаги «АЛРОСы» выросли в цене на 0,37%.



«На рынке акций в среду наметилась полноценная фиксация прибыли, как и ожидалось. Индекс Мосбиржи вернулся ниже 2 300 пунктов, ближайшей поддержкой является отметка 2 265 пунктов, но противостояние покупателей и продавцов теперь переносится на следующую неделю. Внешний фон тем временем становится все более мрачным, но его изменение российские инвесторы будут отыгрывать только в понедельник», — комментирует старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.