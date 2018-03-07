Совкомбанк разместил субординированные облигации на 250 млн долларов, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
«ПАО «Совкомбанк» завершил размещение локальных бессрочных субординированных облигаций серии 1В02 объемом 100 миллионов долларов с офертой через 5,5 лет со ставкой полугодового купона на срок до оферты 8,75% годовых и локальных субординированных облигаций серии 2В03 объемом 150 миллионов долларов срочностью десять лет со ставкой полугодового купона на весь срок обращения 8,25%», — говорится в релизе.
Общий объем размещения составил 250 млн долларов.
«В текущей ситуации на рынках локальные субординированные облигации являются для нас оптимальным инструментом пополнения капитала», — прокомментировал председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.
ПАО «Совкомбанк» — крупный региональный финансовый институт с широкой сетью подразделений по России, крупнейший из зарегистрированных в Костромской области. Основные направления деятельности — обслуживание и кредитование частных клиентов, корпоративно-инвестиционный бизнес, операции с ценными бумагами. Основными источниками фондирования выступают вклады физических лиц и средства с межбанковского рынка.
Совкомбанк находится под контролем группы российских бизнесменов, в том числе ключевых членов руководства. Основными бенефициарами Совкомбанка являются его основатели братья Сергей и Дмитрий Хотимские (в совокупности 37,96% акций по состоянию на 22 ноября 2017 года), Алексей Фисун (21,05%), Михаил Клюкин (12,95%), председатель наблюдательного совета банка и бывший член совета директоров компании «МВидео» Михаил Кучмент (7,88%), председатель правления банка Дмитрий Гусев (5,92%), Фаина Балк (3,15%), Марина Яковлева (2,54%), Виктор Кобелев (2,06%). Доли остальных акционеров не превышают 2%.
По данным Банки.ру, на 1 февраля 2018 года нетто-активы банка — 708,91 млрд рублей (16-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 68,86 млрд, кредитный портфель — 216,87 млрд, обязательства перед населением — 292,50 млрд.