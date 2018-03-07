Доллар и евро завершили основную валютную сессию ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара на 19:00 мск повысился на 13 копеек и составил 56,798 рубля. Курс евро вырос на 15 копеек, остановившись на отметке 70,45 рубля.

Максимальный курс сделки по доллару равнялся 57,06 рубля, минимальный — 56,72. Всего за торговый день совершено 20 419 сделок на 2 млрд 567 млн 776 тыс. долларов.



Максимальный курс сделки по евро составил 70,92 рубля, минимальный — 70,39. Всего за торговый день совершены 3 753 сделки на 209 млн 967 тыс. евро.