Федеральная антимонопольная служба России признала факт установления монопольно высокой цены на услуги связи в национальном роуминге со стороны компании «МегаФон», однако в связи с добровольным устранением компанией нарушения приняла решение не выдавать предписание. Сообщение об этом опубликовано накануне на сайте ФАС.

Речь идет о ценах на услуги связи в Крыму и Севастополе, следует из релиза. «Комиссия оценила факт оповещения абонентов на сайте оператора об изменении тарифов на услуги связи в национальном роуминге в качестве исполнения обязанности, установленной правилами оказания услуг телефонной связи. Представленные тарифы комиссия признала экономически обоснованными», — говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе «МегаФон» сообщил, что снижает с 12 марта цены для своих абонентов при нахождении на территории Крыма. Новые цены начнут действовать для абонентов, подключившихся к тарифам линейки «Включайся!», «Переходи на ноль» и «Посекундный». Новые цены в рамках остальных тарифов будут вводиться поэтапно до середины мая.

«МегаФон» снижает цены для абонентов при поездках в Крым Оператор сотовой связи «МегаФон» снижает с 12 марта цены для своих абонентов при нахождении на территории Крыма.



Летом прошлого года ФАС России возбудила в отношении каждого из операторов «большой четверки» дела по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 закона «О защите конкуренции». Признаки нарушения выразились в установлении и поддержании монопольно высоких абонентских цен на услуги связи в национальном роуминге и при заключении межоператорских роуминговых соглашений в национальном роуминге на территории РФ.

«Комиссия ФАС России в части абонентских роуминговых тарифов признала компанию нарушившей антимонопольное законодательство (пункт 1 части 1 статьи 10). За это нарушение предусмотрена административная ответственность. Размер штрафа будет известен по итогам завершения административного производства. Факт добровольного устранения нарушения послужит смягчающим обстоятельством, — указывают в антимонопольном ведомстве. — Кроме того, в действиях ПАО «МегаФон» отсутствуют нарушения при заключении межоператорских роуминговых соглашений на территории Российской Федерации. Дело в этой части прекращено».