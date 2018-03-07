Оператор связи «МТС» разместил на Московской бирже два выпуска биржевых облигаций серий 001Р-05 и 001Р-06 со ставками купонов до погашения 7,10% и 7,25% годовых соответственно. Объемы размещения по каждому из них составили 10 млрд рублей, сообщили в пресс-службе МТС.



«Срок погашения по облигациям серии 001Р-05 наступает через 3,5 года с момента размещения, по облигациям серии 001Р-06 — через семь лет. Номинальная стоимость облигаций — 1 тысяча рублей, цена размещения — 100% от номинала. Ставки полугодовых купонов по обоим выпускам установлены до погашения», — говорится в релизе.

Сбор заявок на покупку облигаций состоялся 1 марта 2018 года. Всего от инвесторов поступило более 60 заявок совокупным объемом свыше 50 млрд рублей.

Организаторами выпусков выступили BCS GM, Райффайзенбанк и Россельхозбанк, агентом по размещению — Райффайзенбанк. Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущего долга и общекорпоративные цели, добавили в пресс-службе.

