Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий введение новой системы вознаграждения негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, вознаграждение состоит из постоянной и переменной частей. Постоянная часть выплачивается за счет средств пенсионных накоплений, переменная — за счет дохода от инвестирования пенсионных накоплений.

«Размер постоянной части вознаграждения фонда за отчетный период и размер необходимых расходов управляющих компаний, непосредственно связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений и оплачиваемых из средств пенсионных накоплений, не могут превышать в совокупности 0,75% от средней стоимости чистых активов за отчетный год», — говорится в документе.



Выплата постоянной части вознаграждения НПФ производится не чаще одного раза в месяц. Его размер не зависит от результатов инвестирования средств пенсионных накоплений. В постоянную часть вознаграждения фонда войдут средства, подлежащие оплате НПФ в качестве гарантийных взносов в фонд гарантирования пенсионных накоплений, и средства, подлежащие отчислению НПФ в резерв фонда по обязательному пенсионному страхованию.

Ранее документ был принят Госдумой и Советом Федерации.