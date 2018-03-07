Минфин России планирует разместить еврооблигации на 3 млрд долларов в марте вскоре после проведения обмена старых еврооблигаций на новые выпуски, сказал Reuters источник, знакомый с ситуацией.

«Планируем в марте. Смотрим разные варианты. Либо сразу после обмена, либо через неделю после», — сказал источник.

«Вариант такой существует, что мы сделаем это примерно одновременно с обменом. Сейчас конъюнктура хорошая, рейтинги повысили», — отметил он.



В бюджете на этот год Минфин предусмотрел объем внешних заимствований в объеме 7 млрд долларов, из которых 3 млрд долларов приходится на размещение новых бумаг и 4 млрд долларов — на обмен обращающихся бумаг на новые.