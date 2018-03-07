Центробанк выдал МСП Банку универсальную лицензию на осуществление банковских операций с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц, следует из релиза регулятора.

«Банком России 7 марта 2018 года выдана универсальная лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов акционерному обществу «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк», регистрационный номер 3340, Москва), которое обратилось за получением такой лицензии впервые», — говорится в релизе.

В соответствии с действующим законодательством МСП Банк становится участником системы страхования вкладов.

Ранее председатель правления банка Дмитрий Голованов сообщал, что представительство МСП Банка может появиться в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). Он отметил, что работа с регионами СКФО уже начата. «Работаем достаточно активно. По мере того как количество проектов будет увеличиваться, будем рассматривать возможность открытия», — заключил Голованов.