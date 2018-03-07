Апелляционная инстанция признала законным постановление Управления Федеральной антимонопольной службы России по Нижегородской области о наложении на банк «ФК Открытие» штрафа за ненадлежащую рекламу. Об этом сообщили накануне в региональном УФАС.

Первый арбитражный апелляционный суд рассмотрел жалобу банка на решение Арбитражного суда Нижегородской области от 18 декабря 2017 года, которым «Открытию» было отказано в удовлетворении требования об отмене постановления территориального антимонопольного органа о привлечении банка к административной ответственности.

Как напоминают в Нижегородском УФАС, поводом для возбуждения дела и последующего привлечения банка к административной ответственности послужило заявление физического лица о том, что в эфире Первого канала распространяется реклама вклада «Открытия» со ставкой 10,5%, за время демонстрации которой у зрителей нет возможности ознакомиться со всеми существенными условиями финансовой услуги.

В рамках дела было установлено, что рекламное сообщение представляет собой видеоролик, в котором на фоне динамично меняющихся видов городского пейзажа последовательно возникают цифра 10 (десять), затем изображение точки и цифры 5 (пять), в завершении ролика на черном фоне представлен текст: «10,5% Вклады в большом банке. «Открытие» / Банк… Генеральная лицензия Банка России…»

При этом в нижней части экрана мелким шрифтом указываются иные условия оказания услуги. Хронометраж ролика составляет 15 секунд. В течение трансляции ролика блок информации, указанной мелким шрифтом, обновляется три раза. Общая продолжительность последовательного показа трех блоков — семь секунд.

«Таким образом, за время демонстрации ролика со всеми существенными условиями оказания финансовой услуги ознакомиться невозможно. Такая реклама приводит к искажению информации и вводит потребителей в заблуждение», — заключили антимонопольщики.

Решением от 24 апреля 2017 года реклама банка «ФК Открытие» была признана ненадлежащей — противоречащей требованиям части 7 статьи 5 и пункта 2 части 2 статьи 28 федерального закона «О рекламе». По результатам рассмотрения дела материалы были переданы для возбуждения административного производства по части 1 статьи 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Постановлением от 17 августа 2017 года банк «ФК Открытие» признан виновным в совершении административного правонарушения. В качестве наказания кредитной организации был назначен штраф в размере 150 тыс. рублей.

Не согласившись с вынесенным постановлением, банк принял решение обжаловать его в судебном порядке.

Решением Арбитражного суда Нижегородской области банку было отказано в удовлетворении заявленных требований.



Первый арбитражный апелляционный суд 5 марта 2018 года не нашел оснований для отмены указанного судебного акта. Постановление Нижегородского УФАС оставлено в силе.

