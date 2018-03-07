Совкомбанк 7 марта открыл во Владивостоке новый офис по адресу: ул. Светланская, д. 59.

Как рассказали в банке, в отделении доступен весь спектр банковских услуг и продуктов для физических лиц, в том числе вклады, потребительские кредиты, автокредиты, ипотека, кредитные карты, а также карты беспроцентной рассрочки «Халва».

В офисе установлены два банкомата, один из них — с функцией cash-in.

Отделение работает по будням с 9:00 до 19:00 и в субботу с 10:00 до 17:00 с перерывом с 13:00 до 14:00.



На данный момент на территории города действуют пять кредитно-кассовых отделений, а также шесть мини-офисов Совкомбанка.