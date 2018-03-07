Совкомбанк 7 марта открыл во Владивостоке новый офис по адресу: ул. Светланская, д. 59.
Как рассказали в банке, в отделении доступен весь спектр банковских услуг и продуктов для физических лиц, в том числе вклады, потребительские кредиты, автокредиты, ипотека, кредитные карты, а также карты беспроцентной рассрочки «Халва».
В офисе установлены два банкомата, один из них — с функцией cash-in.
Отделение работает по будням с 9:00 до 19:00 и в субботу с 10:00 до 17:00 с перерывом с 13:00 до 14:00.
На данный момент на территории города действуют пять кредитно-кассовых отделений, а также шесть мини-офисов Совкомбанка.
ПАО «Совкомбанк» — крупный региональный финансовый институт с широкой сетью подразделений по России, крупнейший из зарегистрированных в Костромской области. Основные направления деятельности — обслуживание и кредитование частных клиентов, корпоративно-инвестиционный бизнес, операции с ценными бумагами. Основными источниками фондирования выступают вклады физических лиц и средства с межбанковского рынка.
Совкомбанк находится под контролем группы российских бизнесменов, в том числе ключевых членов руководства. Основными бенефициарами Совкомбанка являются его основатели братья Сергей и Дмитрий Хотимские (в совокупности 37,96% акций по состоянию на 22 ноября 2017 года), Алексей Фисун (21,05%), Михаил Клюкин (12,95%), председатель наблюдательного совета банка и бывший член совета директоров компании «МВидео» Михаил Кучмент (7,88%), председатель правления банка Дмитрий Гусев (5,92%), Фаина Балк (3,15%), Марина Яковлева (2,54%), Виктор Кобелев (2,06%). Доли остальных акционеров не превышают 2%.
По данным Банки.ру, на 1 февраля 2018 года нетто-активы банка — 708,91 млрд рублей (16-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 68,86 млрд, кредитный портфель — 216,87 млрд, обязательства перед населением — 292,50 млрд.