Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings изменило прогноз по рейтингам банка «Ренессанс Кредит» со «стабильного» на «позитивный». Долгосрочный и краткосрочный рейтинги банка подтверждены на уровне «В-/В», следует из релиза S&P.
«Пересмотр прогноза отражает наше мнение о том, что кредитоспособность банка «Ренессанс Кредит» может улучшиться в ближайшие 12—18 месяцев, если банк продолжит демонстрировать стабильное качество активов и более низкую стоимость риска, чем большинство сопоставимых розничных банков России и стран СНГ», — говорится в сообщении.
Аналитики пересмотрели оценку капитализации и прибыльности банка «Ренессанс Кредит» с «умеренной» на «адекватную» в связи с ожиданиями дальнейшего укрепления капитализации банка в ближайшие два года.
«Мы по-прежнему оцениваем показатели фондирования «Ренессанс Кредита» как «средние», что отражает главным образом доминирование небольших по размеру розничных депозитов в ресурсной базе и показатели фондирования, в целом сопоставимые с показателями аналогичных банков. Мы, как и ранее, оцениваем показатели ликвидности «Ренессанс Кредита» как «адекватные», что отражает достаточные объемы ликвидности и взвешенный подход к ее управлению на протяжении последних пяти лет», — отмечают эксперты.
S&P может повысить рейтинги «Ренессанс Кредита», если банку удастся поддерживать убытки по кредитам и показатели качества активов (уровень дефолтов по выданным кредитам и уровень дефолта по первому платежу) на стабильном уровне. Аналитики могут пересмотреть прогноз по рейтингам на «стабильный», если увидят, что менеджмент банка предпочитает рост активов их качеству, что приведет к росту убытков по кредитам, превышающему показатели сопоставимых банков, заключили в S&P.
ООО «КБ «Ренессанс Кредит» — крупный столичный розничный банк, специализирующийся на предоставлении кредитов наличными и кредитов на покупку товаров в точках продаж компаний-партнеров, выдаче кредитных карт, привлечении средств граждан во вклады и проведении операций на валютном рынке. Основным источником фондирования кредитной организации выступают средства физических лиц.
На сегодняшний день конечным основным владельцем банка «Ренессанс Кредит» является Михаил Прохоров, контролирующий через «Ренессанс Капитал Инвестментс Лимитед» и «Онексим Холдингз Лимитед» 86,00% в капитале банка. Еще 7,50% принадлежит компании «Лемерсон Финанс Лимитед» (конечный бенефициар — Игорь Кесаев), 6,5% у Евгения Юрченко.
По данным Банки.ру, на 1 февраля 2018 года нетто-активы банка — 132,44 млрд рублей (54-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 17,29 млрд, кредитный портфель — 114,87 млрд, обязательства перед населением — 93,70 млрд.