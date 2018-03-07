В современном обществе нет выраженного запроса на равноправие полов, при этом ощущается ностальгия по «традиционным» ценностям, «традиционному» пониманию роли мужчины и женщины. Таковы данные совместного исследования Сбербанка и агентства Validata.

«В ходе исследования были выделены две основные тенденции. С одной стороны, в современном обществе нет выраженного запроса на равноправие полов: общество пришло к пониманию «мы — разные». Ощущается ностальгия по «традиционным» ценностям, «традиционному» пониманию роли мужчины и женщины. С другой стороны, несмотря на тяготение к традиционной модели, люди не готовы возвращаться к «домострою» и стремятся к гибкому разделению «зон ответственности» — такому, при котором различия между мужчинами и женщинами не стираются, а дополняют друг друга», — говорится в релизе.

Согласно исследованию, женская независимость ведет к стиранию гендерных сигналов и ролей. Женщины живут в условиях «многозадачности», что приводит к усталости и стрессу. Мужчинам, в свою очередь, остается постоянно доказывать, что они чего-то стоят, чтобы заслужить свои главенство и авторитет, указывают эксперты.

«Также было отмечено, что у женщин стало больше возможностей реализовать себя в различных профессиональных сферах, они стали повсеместно водить машины и лучше разбираться в технике. Для современной женщины наравне со стремлением быть женственными важно все успевать, быть активной, иметь возможность для самореализации. Возможно поэтому мужчины стали больше вовлечены в развитие и воспитание детей, что, несомненно, влияет на укрепление семьи. Современные представительницы прекрасного пола хотят быть самодостаточными», — отмечается в сообщении.

