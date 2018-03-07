Доля женщин, которые покупают жилье в ипотеку, растет, говорится в исследовании банка «ДельтаКредит».



Средний возраст женщины-заемщика составляет 37 лет, это дама с высшим образованием (66%) и работает по найму (93%). Ее средний доход в 2017 году был на уровне 90 тыс. рублей.

В среднем женщины берут кредит на 15,2 года на 2,5 млн рублей, ежемесячный платеж — 34,5 тыс. рублей. В основном дамы оформляют ипотеку на вторичное жилье.

«Большинство ипотечных займов, оформленных в банке «ДельтаКредит», приходится на людей, находящихся в семейных отношениях. Вторая по популярности категория — это женщины, не состоящие в браке, их доля составляет около 20%. Для сравнения: доля кредитов, выданных холостым мужчинам, — 11%. Доход у женщин без созаемщика чуть меньше, чем у мужчин: 85 тысяч рублей против 115 тысяч рублей», — отмечается в сообщении.

Плати, пока молодой Российский ипотечный заемщик в целом соответствует среднеевропейским стандартам. Он перешагнул 30-летний рубеж, обзавелся семьей, после чего решил квартирный вопрос. Но банки обнаружили и новую тенденцию: за ипотечными кредитами устремилась молодежь.

