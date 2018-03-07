Объем займов, выданных микрофинансовыми организациями, зарегистрированными на территории Московского региона, по итогам III квартала 2017 года вырос на 14,4%, до 27,7 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2016-го, сообщили в пресс-службе ГУ Банка России по ЦФО.

«По данным Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу по итогам третьего квартала 2017 года размер кредитного портфеля МФО, зарегистрированных в Москве и Московской области, увеличился на 44,6%, до 62,9 миллиарда рублей. Объем займов, выданных физическим лицам, вырос на 9,7%, до 25,4 миллиарда рублей. Объем выданных займов индивидуальным предпринимателям составил 674 миллиона рублей, объем выданных займов юридическим лицам увеличился на 65,5%, до 1,6 миллиарда рублей», — отмечается в сообщении.

Больше всего микрозаймов было выдано МФО Москвы: в III квартале этот показатель составил 27 млрд рублей. В Московской области объем выданных микрозаймов составил 0,7 млрд рублей.