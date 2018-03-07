В Санкт-Петербурге раскрыто уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщили накануне в петербургском главке МВД, 40-летний гражданин изобличен в том, что под видом получения кредитов для приобретения земельных участков по заведомо завышенным ценам и предоставления их в залог он получил от одного из банков денежные средства в общем объеме 124 млн рублей, которые в установленный срок не возвратил.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»).



Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.