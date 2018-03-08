Фондовые площадки Азии демонстрируют на торгах в четверг разнонаправленную динамику ключевых индикаторов.



Японский Nikkei 225 по состоянию на 10:00 мск понизился на 0,77% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 21 368,07 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,67% до 30 702,5, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite уменьшился на 0,58% до 3 286,19 пункта. Сингапурский Straits Times Index вырос на 0,64% — до отметки 3 472,85. Южнокорейский KOSPI показал рост на 1,3% до 2 433,08 пункта.