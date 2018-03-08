Банк «Уралсиб» предлагает новую услугу для физических лиц — открытие и ведение номинального счета в российских рублях для социальных выплат.

Счета открываются родителям, опекунам, попечителям для зачисления социальных выплат: алиментов, пенсий, пособий, возмещения вреда здоровью и вреда, понесенного в случае смерти кормильца, а также иных средств, выплачиваемых им на содержание несовершеннолетних / недееспособных / ограниченно дееспособных граждан.

Главной особенностью номинального счета является то, что на расходование средств с номинального счета не требуется разрешение от органов опеки и попечительства. Средства на счету застрахованы в системе страхования вкладов.

По счету бесплатно оказываются следующие услуги:

  • зачисление социальных выплат, поступивших на счет безналично, контроль социального характера зачислений;
  • безналичное перечисление средств со счета как внутри банка, так и на другие счета в сторонних банках;
  • выдача наличных денежных средств со счета;
  • предоставление выписок по счету.

Номинальный счет открывается бесплатно в рублях. Открыть счет можно в отделении «Уралсиба» в любом регионе присутствия.

Банк Уралсиб ПАО «Банк Уралсиб» — один из крупнейших российских банков с развитой региональной сетью, основной актив одноименной финансовой корпорации. Банк вполне можно назвать универсальным с уклоном в кредитование и обслуживание счетов физических и юридических лиц. Кроме того, «Уралсиб» активно работает на валютном рынке, рынках ценных бумаг и межбанковских кредитов. До ноября 2015 года ключевым владельцем банка выступал председатель совета директоров ФК «Уралсиб» Николай Цветков. 4 ноября Банк России объявил о санации банка «Уралсиб». Инвестором был избран крупнейший акционер «Нефтегазиндустрии», бизнесмен и бывший банкир Владимир Коган, который впоследствии приобрел 82% акций кредитной организации. Николай Цветков сохранил миноритарный пакет.

По состоянию на 22 августа 2017 года Владимир Коган контролирует 81,81% акций Банка Уралсиб, 11,35% акций остается напрямую за Николаем Цветковым, доли в 1,38% и 1,37% принадлежали Ренату Акберову и Ольге Васильевой соответственно. Оставшаяся часть акций (4,09%) распределена между миноритариями.



По данным Банки.ру, на 1 февраля 2018 года нетто-активы банка — 557,20 млрд рублей (20-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 47,17 млрд, кредитный портфель — 227,69 млрд, обязательства перед населением — 156,15 млрд.