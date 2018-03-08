Банк «Уралсиб» предлагает новую услугу для физических лиц — открытие и ведение номинального счета в российских рублях для социальных выплат.



Счета открываются родителям, опекунам, попечителям для зачисления социальных выплат: алиментов, пенсий, пособий, возмещения вреда здоровью и вреда, понесенного в случае смерти кормильца, а также иных средств, выплачиваемых им на содержание несовершеннолетних / недееспособных / ограниченно дееспособных граждан.

Главной особенностью номинального счета является то, что на расходование средств с номинального счета не требуется разрешение от органов опеки и попечительства. Средства на счету застрахованы в системе страхования вкладов.

По счету бесплатно оказываются следующие услуги:

зачисление социальных выплат, поступивших на счет безналично, контроль социального характера зачислений;

безналичное перечисление средств со счета как внутри банка, так и на другие счета в сторонних банках;

выдача наличных денежных средств со счета;

предоставление выписок по счету.

Номинальный счет открывается бесплатно в рублях. Открыть счет можно в отделении «Уралсиба» в любом регионе присутствия.