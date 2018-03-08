Мигранты, работающие в Московском регионе, получили возможность оплачивать трудовые патенты с помощью «QIWI Кошелька» и «QIWI Терминала».



Для оплаты трудового патента в поисковой строке «QIWI Кошелька» или «QIWI Терминала» необходимо набрать слово «патент» или выбрать его в категории «Штрафы и госпошлины», затем ввести Ф. И. О. и ИНН владельца патента. Далее система самостоятельно подберет список налоговых инспекций. Для регулярной оплаты трудового патента в «QIWI Кошельке» можно настроить автоплатеж.

Стоимость трудового патента в Москве составляет 4,5 тыс. рублей, в Московской области — 4,3 тыс. Оплата патента на работу иностранным гражданином должна производиться ежемесячно или на несколько месяцев вперед. Ежемесячный фиксированный авансовый платеж необходимо проводить заранее, желательно за три-четыре дня до даты выдачи патента на работу. Комиссия за проведение платежа через «QIWI Терминал» составляет 3%, в «QIWI Кошельке» — 2%.

«Появление сервиса оплаты трудовых патентов в платежном сервисе QIWI существенно упростит процесс трудоустройства иностранных граждан и поможет им соблюдать сроки оплаты. Мы сделали процесс оплаты максимально простым, сократили его до двух шагов и предложили выбор нужных налоговых инспекций, — отметила начальник отдела сопровождения проектов QIWI Анна Мурзина. — В ближайшее время данный сервис станет доступен для трудовых мигрантов, работающих во всех регионах России».