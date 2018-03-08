Количество займов, оформленных в преддверии Международного женского дня с целью покупки подарка, составит не менее 10% от общего количества займов. Таковы данные исследования компании «Домашние деньги».

В абсолютном выражении на подарки будет выдано порядка 220 тыс. займов, что больше предыдущего показателя на 54%.



Стоит отметить, что в феврале продолжилась тенденция по сокращению доли займов на подарки ко Дню всех влюбленных и Дню защитника Отечества. Около 5% заемщиков оформили займы на эту цель, что в абсолютном выражении не превысило 100 тыс. ссуд против 120 тыс. в прошлом году (снижение на 16%). Однако общее количество займов на другие нужды по-прежнему показывает рост.

98% заемщиков в целевой категории «подарки» (согласно опросу) — это мужчины в возрасте от 30 до 45 лет. Порядка 50% берут заем на подарок супруге, 20% — теще, 15% — дочерям и внучкам, 10% — бабушкам, 5% — любовницам и знакомым.

Если сама цель займов на подарок к 8 Марта сохранила актуальность, то вот оригинальностью предполагаемых подарков мужчины не отличились: как и в прошлом году, в списке подарков лидируют парфюмерия и косметические продукты — такой подарок выбрала почти половина опрошенных мужчин — 49% (в 2017 году — 42%). Также среди популярных подарков значатся одежда и обувь (15% против 24% годом ранее) и ювелирные изделия (14% против 10% в 2017-м). По сравнению с 2015 годом актуальность в качестве подарка резко потеряла крупная бытовая техника — показатель снизился с 8% до 5% в 2017 году, при этом возросла доля техники из категории красота и здоровье — с 7% до 10%.

Самыми оригинальными идеями, которые назвали заемщики, стали: