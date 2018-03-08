В дежурную часть отдела МВД России по Пятигорску обратился представитель банка, сообщив, что в финансовое учреждение с заявлением о получении ссуды пришел житель соседнего региона. Предъявленные для заключения кредитного договора документы вызвали сомнение в подлинности.

Сотрудниками полиции в ходе проведения доследственной проверки установлено, что 23-летний гражданин внес в анкету ложные сведения о своем месте работы и размере доходов. На основании представленных документов он намеревался получить денежную сумму в размере около 1,2 млн рублей.

Доставленный в городской отдел внутренних дел молодой человек дал признательные показания, пояснив, что справку о доходах, а также трудовой договор он приобрел в столице одного из соседних регионов.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 159.1 УК РФ «Покушение на мошенничество в сфере кредитования». Ему избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.