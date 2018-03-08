Перед Международным женским днем наибольшее количество займов берут мужчины от 22 до 36 лет (это 38% от общего числа) и от 40 до 53 лет (44%). Таковы данные исследования микрофинансовой компании «Парса Компани Групп».

Заемщикам было предложено поучаствовать в опросе — указать предполагаемую покупку, на которую потребовались дополнительные денежные средства, в графе «на подарок к 8 Марта».



«Условно мы разделили участников по возрасту на две группы. Статистика показала, что по сравнению с 2017 годом в этом году мужчины старше 40 лет стали выбирать подарки, которые могут удивить и рассмешить. Те, кому меньше 40 лет, остались верны топовому стандартному списку», — рассказал генеральный директор МФК «Парса Компани Групп» Павел Кожевников.

Среди популярных подарков молодых людей лидируют: цветы, парфюм, косметический набор, сертификат в SPA-салон, шампанское с открыткой.

В списке мужчин старшего поколения оказались: самовар, настенный флорариум с подсветкой и под стеклом, погодная станция, подвесная кормушка для птиц, грелка для разогрева в микроволновке, дизайнерские резиновые перчатки для мытья посуды, измельчитель бытовых отходов, сертификат «Муж на час» и другие.

«Из 100% займов портфеля к 8 Марта 33% — Московская область, 10% — Астраханская, Самарская и Саратовская области, 9% — Краснодарский край, 6% — Санкт-Петербург, 3% — Владивосток, 3% — Иркутск, 3% — Омск, на остальные города приходится 33%», — добавил он.