За 2017 год клиенты «Сбербанка Первого» вложили в страховые и инвестиционные продукты около 220 млрд рублей, тем самым увеличив общий портфель этих продуктов до 359 млрд. На конец года доля страховых и инвестиционных продуктов в совокупном портфеле клиентов «Сбербанка Первого» (включая депозиты и текущие счета) составила 15%, а в объеме всех депозитов физических лиц России — 1,7%.

«В течение года мы наблюдали повышенный интерес клиентов к инвестиционным продуктам — клиенты ищут доходность в альтернативных инструментах. Во многом на это влияет снижение ставок по банковским депозитам», — считает руководитель «Сбербанка Первого» Мария Поденко.

В 2017 году большая часть инвестиций была направлена в облигационные стратегии доверительного управления, структурные ноты и инвестиционное страхование жизни.

На 1 января 2018 года каждый третий клиент «Сбербанка Первого» имеет минимум один инвестиционный или страховой продукт. Доля клиентов, имеющих страховые продукты, за год выросла в два раза, а инвестиционные — увеличилась на 32%.

Самыми популярными у клиентов стали инвестиционные инструменты с умеренным уровнем риска: облигационные паевые фонды и стратегии доверительного управления. В частности, самым популярным среди паевых фондов стал «Фонд перспективных облигаций», в который было привлечено более 17 млрд рублей. Самым популярным направлением доверительного управления стала линейка стратегий «Валютный доход», цель которых — сохранение и прирост капитала в долларах США за счет инвестирования в диверсифицированный портфель еврооблигаций.

Более 70 млрд рублей клиенты «Сбербанка Первого» инвестировали в ИСЖ и структурные ноты. Традиционно спросом пользовались фонды недвижимости: например, дополнительный выпуск ЗПИФ «Арендный бизнес — 2» собрал 3,7 млрд рублей.