Кража криптовалюты NEM на сумму 58 млрд иен (около 548 млн долларов) с японской криптовалютной биржи Coincheck была осуществлена путем заражения компьютеров ее служащих специально разработанным вирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство Kyodo.



По данным проведенного расследования, вирус попал в систему через сообщение электронной почты. Руководство биржи уведомило также, что со следующей недели начинает выплату компенсаций своим клиентам, пострадавшим от кражи, совершенной в январе. После этого инцидента Coincheck прекратила практически все свои операции и занималась усилением системы безопасности.

В четверг агентство финансовых услуг при Министерстве финансов Японии приказало прекратить деятельность двух более мелких криптовалютных бирж из-за их потенциальной уязвимости. Одновременно Coincheck получила новое указание принять дополнительные меры по обеспечению безопасности.

С февраля в Японии проходят тотальные проверки всех криптовалютных бирж. В Японии насчитывается 16 таких официально разрешенных площадок. Еще более десяти ожидают ответа на заявки о регистрации. Власти теперь хотят проверить финансовую отчетность этих компаний и убедиться в том, что они способны при любых обстоятельствах выполнить свои обязательства перед клиентами.