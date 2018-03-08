Курс биткоина вечером 7 марта упал ниже отметки в 10 тыс. долларов после сообщений о возможном взломе криптовалютной биржи Binance, сообщает Lenta.ru.



Стоимость криптовалюты опускалась до 9,4 тыс. долларов, к 14:00 мск 8 марта биткоин поднялся до 10 тыс. долларов, а затем вновь перешел к снижению.

Взлом Binance заподозрили пользователи биржи, некоторые из них не могли вывести деньги с площадки.

Биржа сообщила, что часть пользователей стали жертвами попытки фишинга, но, по утверждению Binance, сама площадка не взломана. По данным Binance, все активы клиентов в сохранности, деньги не были украдены.

Coindesk добавляет, что на курс биткоина также оказала влияние критика в адрес криптовалютных площадок со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Регулятор обратил внимание, что некоторые подобные платформы предоставляют услуги торговли активами, попадающими под определение ценных бумаг. То есть площадки работают как биржи, но при этом не зарегистрированы в SEC. Таким образом, средства инвесторов не защищены, заключила комиссия.