Компания «Платформа ОФД» подготовила обзор, который отражает интересные факты потребительского поведения в магазинах в преддверии Международного женского дня.
Если сравнивать покупки начала марта (1—6 марта) и начала февраля (1—6 февраля), наблюдается следующее:
- объем покупок сковородок сократился на 13—16%;
- кастрюль — на 12—15%;
- женской парфюмерии (туалетная вода) — вырос на 110—115% (более чем в два раза);
- услуг СПА и косметических салонов — на 22—26%;
- подарочных сертификатов — на 12—15% (чаще всего покупают сертификаты номиналом 1 тыс. и 2 тыс. рублей (менее всего — номиналом 30 тыс.).
Потребительское поведение в преддверии 8 Марта отражает, что российские мужчины в поиске новых, нетрадиционных подарков.