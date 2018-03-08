Конечно, Россия — страна, где ничего не меняется тысячу лет, но все может измениться в три дня. Однако когда нам дальше будут рассказывать, как ЦБ легко и непринужденно продаст санируемые банки по рыночной цене, стоит запомнить, что сейчас происходит с продажей банка «Возрождение».

