В Пермском крае состоялось открытие офиса Сбербанка.
Оно находится по адресу: Кунгур, ул. Свердлова, д. 70. Ранее отделение находилось по адресу: ул. Ленина, д. 63а.
Клиентам предоставляется полный перечень банковских услуг: кредитование, открытие депозитов и банковских карт, денежные переводы, обмен валюты, услуги «Автоплатеж» и «Мобильный банк», доступ к онлайн-сервисам и многое другое.
В зоне круглосуточного самообслуживания через банкоматы и информационно-платежные терминалы клиенты могут совершить большинство банковских операций.