Уральский Банк Реконструкции и Развития подарит деньги владельцам новых карт банка, использующих Apple Pay для оплаты покупок.



В период с 6 марта по 6 апреля 2018 года клиенты, оформившие дебетовые карты Visa Gold «Максимум» и кредитные карты «120 дней без процентов», могут получить от банка 500 рублей на счет. Для этого нужно зарегистрировать новую карту в системе Apple Pay и совершить по ней с использованием сервиса не менее четырех покупок на общую сумму не менее 3 тыс. рублей. Вознаграждение выплачивается однократно не позднее 25 апреля 2018 года.

Отметим, что один участник акции может получить вознаграждение только один раз, независимо от количества оформленных в период действия акции и зарегистрированных в системе Apple Pay карт.