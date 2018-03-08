Свыше 11 млрд евро пропали с замороженных в 2011 году счетов в бельгийском банке Euroclear, принадлежавших ливийским инвестиционным структурам, которые работали в интересах семьи бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, убитого в результате вторжения в страну сил НАТО. Об этом сообщил в четверг бельгийский журнал Le Vif.



Журнал опубликовал банковскую выписку, согласно которой по состоянию на 30 ноября 2013 года на четырех замороженных в рамках санкций ООН счетах находилось 14,2 млрд евро в ценных бумагах и 1,9 млрд в виде финансовых средств. А по состоянию на конец 2017 года на этих счетах осталось, согласно официальному ответу прокуратуры Брюсселя на запрос журналистов, «чуть менее 5 млрд евро». Таким образом, свыше 11 млрд евро исчезли с замороженных счетов, хотя никакое движение средств на них, по идее, было невозможно.

Счета принадлежали двум ливийским инвестиционным компаниям: Libyan Investment Authority и ее филиалу Lafico. Деньги были заморожены в марте 2011 года в рамках принятых СБ ООН санкций против Каддафи и его семьи. Это произошло примерно через месяц после начала массированных авиаударов по правительственным силам Ливии авиацией НАТО. СБ ООН считал, что замороженные средства в будущем можно будет использовать на восстановление Ливии после завершения войны и создания правительства народного единства.

Однако после убийства Каддафи повстанцами в октябре 2011 года гражданская война в Ливии так и не закончилась, а лишь приобрела многосторонний характер. Некогда одна из самых процветающих стран Северной Африки остается в состоянии хаоса по сей день, не имея реального правительства. Поэтому счета Каддафи так и остаются заморожены.