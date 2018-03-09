Фондовые площадки Азии демонстрируют на торгах в пятницу положительную динамику ключевых индикаторов.
Японский Nikkei 225 по состоянию на 9:45 мск повысился на 0,47% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 21 469,2 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,03% до 30 971,22, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite увеличился на 0,56% до 3 306,31 пункта. Сингапурский Straits Times Index вырос на 0,19% — до отметки 3 486,99. Южнокорейский KOSPI показал рост на 1,08% до 2 459,45 пункта.