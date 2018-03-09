Глава Народного банка Китая Чжоу Сяочуань напомнил, что регулятор не признает криптовалюты в качестве платежного средства.

Он отмечает, что их слишком быстрое распространение может привести к самым непредсказуемым негативным последствиям на финансовом рынке. «С точки зрения Народного банка Китая, ненадежные продукты должны быть остановлены», — сказал он в ходе пресс-конференции перед отчетом Верховному собранию народных представителей — парламенту страны, сообщает «Коммерсант».



В августе 2017 года Китай запретил проводить ICO, а позже наложил ограничения и на прямые сделки между юанем и биткоином. В январе стало известно, что китайский Центробанк также решил запретить майнинг криптовалют. При этом на страну приходится до 80% всех майнинговых ферм в мире.