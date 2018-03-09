Администрация США попросила Китай выработать план по сокращению торгового дефицита с Соединенными Штатами на 100 млрд долларов. Об этом сообщила в четверг в своей электронной версии газета The Wall Street Journal.



По данным ее источников, с таким предложением американские власти обратились к главе канцелярии рабочей группы Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) по финансам и экономике, члену Политбюро Лю Хэ, который посещал Вашингтон на прошлой неделе.

В среду президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что американские власти попросили КНР разработать план по сокращению торгового дефицита с Соединенными Штатами на 1 млрд долларов. По словам главы Белого дома, у США «очень хорошие отношения с Китаем», Вашингтон с нетерпением ждет, какие идеи предложит Пекин для решения этого вопроса. Как отмечает газета, эта цифра на 99 млрд долларов меньше, чем та, которая была озвучена на переговорах с Лю Хэ. Между тем, по данным американского Министерства торговли, торговый дефицит США с КНР по итогам прошлого года составил более 375 млрд долларов.

Лю Хэ, как ранее сообщалось, в Вашингтоне провел встречу с министром финансов США Стивеном Мнучином и прочими представителями американского руководства. Участники переговоров уделили основное внимание обсуждению проблем в сфере двусторонних торгово-экономических отношений.