Mail.Ru Group удовлетворила 32% от общего количества запросов от граждан по закону о «праве на забвение» с момента его вступления в силу в январе 2016 года, рассказал РБК представитель компании. Согласно закону каждый гражданин может потребовать от поисковиков удалить ссылки на недостоверную или устаревшую информацию о нем.



Всего Mail.Ru Group получила 6 760 запросов об удалении информации из поисковой выдачи. О конкретных случаях компания, согласно требованиям законодательства, рассказывать не может. Холдинг раскрыл темы обращений: пользователи просили удалить информацию о погашенных судимостях или о том, что человек подозревается в преступлении (после завершения рассмотрения дела и оправдания), информацию о том, что человек является мошенником или другим правонарушителем. Также в Mail.Ru Group обращались с просьбой убрать из выдачи компрометирующую информацию на бизнесменов и политиков, устаревшую информацию о месте работы из интернет-справочников и отзывы про конкретных руководителей на сайтах о работе и работодателях.

«Каждый запрос проверяется нашими специалистами. В основном отказы связаны с тем, что не предоставлено официального подтверждения, например судебного решения, что информация недостоверна, неактуальна, незаконна или что невозможно подтвердить, что указанная информация относится к заявителю, а не к его однофамильцу», — рассказал представитель компании.

Поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», обязывающие поисковые системы по заявлению пользователей удалять ссылки на незаконную, недостоверную или неактуальную информацию о них (так называемый «закон о забвении»), вступили в силу с 1 января 2016 года. Закон не распространяется на информацию о привлечении к уголовной ответственности, если срок по делу не истек, и о совершении преступлений, по которому не снята или не погашена судимость. Заявитель в своем обращении к поисковику должен указать причину для прекращения выдачи ссылок.