Правительство США продолжит применять закон о санкционном давлении в отношении России. Он уже позволил отменить сделки РФ с другими странами и зарубежными компаниями на 3—4 млрд долларов. Об этом на регулярном брифинге заявила начальник пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Хезер Науэрт, передает ТАСС.

Речь идет о законе «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Этот документ предусматривает ужесточение санкций в отношении России, Ирана и КНДР и предостерегает американские и иностранные компании от заключения соглашений о сотрудничестве или контрактов с российскими предприятиями и ведомствами из «оборонного и разведывательного секторов».

Науэрт напомнила, что после 29 января, согласно данному закону, у исполнительной власти США появились полномочия вводить санкции в том числе против партнеров России.

«У нас по всему миру много должностных лиц, которые работают над этим», — заверила Науэрт. «То, что мы не сделали этого (не ввели санкции) в первый же день, не означает, что мы не сделаем этого в будущем», — добавила она.

«На данный момент мы выявили (и мы рады этому) определенное число сделок примерно на 3—4 миллиарда, которые должны были быть выполнены, но затем их расторгли. Расторжение произошло потому, что правительства и компании по всему миру поняли, что они потеряют деньги, что против них введут санкции в рамках CAATSA», — утверждала представитель Госдепартамента.