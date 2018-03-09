Доллар и евро завершили основную валютную сессию снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара на 19:02 мск понизился на 4 копейки и составил 56,75 рубля. Курс евро просел на 60 копеек, остановившись на отметке 69,9 рубля.
Максимальный курс сделки по доллару равнялся 57,1025 рубля, минимальный — 56,605. Всего за торговый день совершено 11 857 сделок на 902 млн 381 тыс. долларов.
Максимальный курс сделки по евро составил 70,31 рубля, минимальный — 69,74. Всего за торговый день совершены 1 304 сделки на 52 млн 352 тыс. евро.