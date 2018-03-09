Министерство финансов США намерено продолжать давление на Россию, составленный ранее «кремлевский список» будет использован при разработке очередных адресных санкций. Об этом в пятницу, выступая в Атлантическом совете, заявила заместитель министра финансов США Сигал Манделкер, курирующая противодействие терроризму и финансовую разведку, передает ТАСС.



«Мы очень сконцентрированы на оказании давления на Россию», — сказала она, назвав в числе причин ситуацию на Украине, воссоединение Крыма с РФ, приписываемое Москве вмешательство в американские выборы.

Замминистра напомнила, что в конце января Минфин США представил конгрессу перечень «политических фигур высокого ранга и олигархов». Он содержал в себе крайне тщательный анализ, «который используется при подготовке будущих адресных санкций», заявила она.