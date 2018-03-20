ЕС и Великобритания достигли соглашения по условиям переходного периода по Brexit, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

Стороны опубликовали 130-страничный документ о сделке по Brexit. Координатор ЕС на переговорах с Великобританией Мишель Барнье предупредил, что документ не считается утвержденным до тех пор, пока все его пункты не будут согласованы. Текст был представлен в трех цветах: зеленом — по частям соглашения, где есть согласие сторон; желтом — по частям, в отношении которых достигнута политическая договоренность, но требуются уточнения; белом — дискуссии продолжаются либо остаются разногласия.

По его словам, стороны достигли «полного согласия» в том, как перенести письменные договоренности в политическое соглашение. Договоренности по этим условиям были заключены в декабре по двум основным вопросам — права граждан и финансовое регулирование.