США могут ввести санкции против шести — десяти «российских олигархов» в ответ на предполагаемое вмешательство Москвы в президентские выборы. С тем, сколько именно человек станут фигурантами санкционного списка, в администрации пока не определились, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник в американской администрации, передает РБК.

Источник Bloomberg также сообщил, что фамилии тех, кто попадет под санкции, содержатся в закрытой части так называемого кремлевского доклада, опубликованного в январе. В открытой части «кремлевского доклада», которую Министерство финансов США опубликовало 30 января, были названы фамилии людей, связанных с администрацией президента России, правительством, политической и экономической элитой страны. Включенных в него 96 бизнесменов Минфин назвал «олигархами».

Костин, Греф и Тиньков вошли в «кремлевский список» США При этом в Минфине США уточнили, что данный список не является санкционным, никакие ограничения против его фигурантов не вводятся, сделки с ними американцам ничем не грозят.



О том, что на этой неделе Дональд Трамп объявит санкции против граждан России в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAASTSA), ранее сообщили Reuters и Fox News. Собеседники агентства в правительстве подчеркнули, что вводимые на этой неделе санкции затронут российских олигархов, среди которых есть люди, близкие к властным структурам и из близкого окружения президента Владимира Путина. Газета Washington Post при этом указала, что новых фигурантов санкций будет не менее шести.

Комментируя информацию о возможных новых санкциях, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не согласен с формулировкой об «олигархах». «Фразу «российские олигархи» считаем неуместной. Давно прошло то время, когда в России были олигархи, в России нет олигархов», — заявил он.