Компания Ford получила одобрение Европейского центрального банка (ЕЦБ) заявки на создание банка в Германии в рамках своей стратегии по смягчению рисков от выхода Великобритании из состава Евросоюза.

«Европейский центральный банк одобрил заявку банка Ford Credit Europe (FCE) на получение банковской лицензии в Германии. Мы рассчитываем создать этот банк во второй половине 2018 года», — сказал представитель пресс-службы компании.

FCE запросил лицензию на банковскую лицензию в Германии, чтобы в будущем году работать вместе с существующей британской лицензией, поскольку будущее так называемой паспортизации, которая позволяет финансовым компаниям работать на всей территории ЕС, после Brexit пока не определилось.

FCE заявила, что сохранит свою штаб-квартиру в Великобритании и что этот план не будет включать потери рабочих мест или значительные изменения в плане того, где работают сотрудники.

FCE — полностью независимая дочерняя компания Ford — предоставляет финансовые услуги дилерам, розничным торговцам и бизнес-клиентам в Великобритании и 11 других странах Европы.