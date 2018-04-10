В связи с падением фондового рынка состояние основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова сократилось на 250 млн долларов. Об этом он рассказал в ходе своего выступления на Биржевом форуме в Москве.
«Я вчера потерял 250 миллионов долларов. Но ничего страшного. Бывали дни, когда я терял миллиарды», — рассказал он на пленарной сессии.
Ранее сообщалось, что крупнейшие российские бизнесмены потеряли в общей сложности примерно 16 млрд долларов в связи с введением США 6 апреля новых санкций.
26 из 27 россиян, входящих в список Bloomberg Billionaires Index, понесли убытки.
АО «Тинькофф Банк» — моноофисный банк, подконтрольный бизнесмену Олегу Тинькову. Ключевые сегменты, в которых работает финучреждение, — кредитные карты и вклады частных лиц. С недавних пор банк обслуживает также и юридических лиц. Основная особенность — дистанционная работа с клиентами с использованием современных каналов связи и через представителей.
На текущий момент Олег Тиньков контролирует пакет в 47,31% акций банка. Доля в 50,06% акций находится в свободном обращении на Лондонской бирже (в форме GDR). Фонд Vostok Emerging Finance (акции фонда находятся в публичном обращении) владеет долей в 1,64%, Baring Vostok — 0,99%.
По данным Банки.ру, на 1 июля 2018 года нетто-активы банка — 315,87 млрд рублей (29-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 66,97 млрд, кредитный портфель — 197,23 млрд, обязательства перед населением — 176,52 млрд.