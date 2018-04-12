Финансовые регуляторы Евросоюза предупреждают о рисках на финансовых рынках ЕС из-за недавнего всплеска волатильности, неопределенности вокруг условий выхода Великобритании из ЕС, а также возможных кибератак, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.



Согласно последнему отчету о рисках и уязвимостях от Европейского надзорного органа (ESA), отсутствие окончательного соглашения по Brexit может привести к экономической и финансовой нестабильности, ослабить доверие к рынку. ESA рекомендуют финансовым учреждениям ЕС и их контрагентам, а также инвесторам и розничным потребителям своевременно принимать меры по смягчению последствий Brexit.

ESA также обращает внимание на риски, связанные с виртуальными валютами, изменением климата и переходом к «зеленой» экономике. Руководители финансовых учреждений должны усилить анализ потенциальных рисков сектора, связанных с изменением климата, для сохранения финстабильности.

Европейский надзорный орган представляет собой объединение трех институтов ЕС: Европейское банковское управление (EBA), Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) и Европейское страховое и профессиональное пенсионное управление (EIOPA).