Сделка между Великобританией и ЕС по будущим отношениям после Brexit будет иметь еженедельный негативный финансовый эффект в 615 млн фунтов. Об этом говорится в исследовании Global Future, опубликованном The Guardian, передает собкор Банки.ру.

Согласно данным исследования, каждый из четырех рассматриваемых сценариев по будущим отношениям с ЕС негативно отразится на бюджете Британии.

Так, стоимость нетарифных барьеров для Великобритании увеличится на 23 млрд фунтов стерлингов. Другие издержки, включая таможенные барьеры, выплаты по «разводу» с ЕС и текущие взносы в бюджет, обойдутся еще в 38 млрд фунтов. Ограничения на свободное передвижение приведут к сокращению экономики еще на 6 млрд фунтов. Таможенные доходы и экономия бюджета ЕС сможет принести казне Великобритании лишь 27 млрд евро.



Вариант, в котором сделка с ЕС отсутствует, обойдется Лондону в 1,25 млрд фунтов стерлингов в неделю. Отношения с ЕС по канадской модели — 877 млн фунтов в неделю, а по норвежской — 262 млн фунтов.