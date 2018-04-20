Стоимость Brexit для Великобритании может оказаться на миллиарды выше озвученных ранее премьер-министром страны Терезой Мэй 35—39 млрд фунтов стерлингов. Об этом пишет издание The Guardian со ссылкой на данные Национального бюро аудита (NAO).

NAO предупреждает, что Великобритания может заплатить на 3 млрд фунтов больше в виде бюджетных взносов, а также дополнительные 2,9 млрд фунтов в Европейский фонд развития (European Development Fund). Годовые взносы в бюджеты ЕС в 2019 и 2020 годах будут рассчитываться на основе экономических прогнозов Великобритании, которые также частично определят долю страны в бюджетных обязательствах уже после 2020 года.

К затратам, которые на данный момент также невозможно точно рассчитать, относятся и расходы, связанные с пенсионными обязательствами до 2064 года. Кроме того, следует учитывать колебания обменного курса, так как счет за Brexit будет выплачиваться в евро.

Канцлер Казначейства Великобритании Филип Хэммонд в следующую среду ответит на вопросы комитета Казначейства относительно выводов NAO.



В декабре 2017 года Мэй, выступая перед парламентом, заявила, что Brexit будет стоить британскому бюджету от 35 млрд до 39 млрд фунтов.

