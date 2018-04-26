Россия в преддверии референдума о выходе Великобритании из ЕС, который проходил в 2016 году, потратила 1 доллар на пропаганду Brexit в Facebook. Об этом на заседании комитета британского парламента по вопросам культуры, СМИ, спорта и цифровых технологий заявил технический директор Facebook Майк Шрепфер. Текстовая онлайн-трансляция велась на сайте газеты The Guardian.



«Мы несколько раз проводили анализ для того, чтобы понять связь между российским Агентством интернет-исследований и референдумом по Brexit 2016 года. Мы обнаружили, что был потрачен 1 доллар. И тот объем, который мы нашли, он практически нулевой», — сказал Шрепфер.

Референдум о членстве Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2016 году. Победу на нем с результатом 51,9% одерживали противники из евроинтеграции.

В феврале этого года видеохостинг YouTube не нашел доказательств «вмешательства» России в референдум Brexit в 2016 году, сообщал Reuters.

В октябре 2017 года Twitter, Google и Facebook заявили о попытках России при помощи их платформ повлиять на выборы президента США в 2016 году. После этого британские парламентарии потребовали выяснить, не вмешивалась ли Москва в Brexit.