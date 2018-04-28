Агентство по страхованию вкладов с 3 мая начинает расчеты с вкладчиками Русского Торгового Банка (Москва), чья лицензия была отозвана 20 апреля текущего года. Сообщение об этом опубликовано на сайте АСВ.

Согласно полученному агентством реестру обязательств банка, за страховым возмещением на сумму около 6,3 млрд рублей могут обратиться порядка 6,2 тыс. вкладчиков.

В период до 3 мая 2019 года прием заявлений на компенсации по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также сами выплаты осуществляются через Россельхозбанк. Перечень подразделений банка-агента, доступных для получения выплат, опубликован на сайте АСВ.



Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке с отозванной лицензией, в том числе открытых для предпринимательской деятельности, на дату наступления страхового случая, но в совокупности не более 1,4 млн рублей. Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора. По счету в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 20 апреля 2018 года.

Русский Торговый Банк лишен лицензии Руководство и собственники банка не приняли действенных мер по нормализации его деятельности.