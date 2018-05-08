Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон назвал «сумасшедшими» планы премьер-министра Терезы Мэй о формировании «таможенного партнерства» с ЕС после Brexit, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.



В интервью изданию Daily Mail Джонсон заявил, что это не будет соответствовать ключевому британскому обязательству кампании Brexit, а именно «возвращению контроля» над всеми сферами деятельности в стране, в том числе в торговле. Таможенная сделка с ЕС ограничит британскую возможность заключать любые торговые сделки, в том числе с США. По словам Джонсона, Америка — экспортный рынок номер один для Великобритании с оборотом в 100 млрд долларов в год.

«Если у вас есть новое таможенное партнерство, у вас сумасшедшая система, в которой вы в конечном итоге собираете тарифы от имени ЕС на границе с Великобританией. Если ЕС решит ввести штрафные тарифы на то, что Великобритания захочет ввезти дешево, вы ничего не сможете сделать», — считает Джонсон.

Он добавил, что такое партнерство не отменяет контроль над британской торговой политикой, а главное — не отменяет контроль над деньгами, потому что таможенные пошлины будут выплачены централизованно обратно в Брюссель.

На прошлой неделе амбициозный план Мэй по таможенному партнерству с ЕС был отклонен Кабинетом министров, породив новый раскол в британском правительстве. Премьер предлагала в рамках партнерства с ЕС отслеживать поставки в Великобританию и собирать пошлины для Брюсселя на товары, которые попадают в ЕС.