Совет ЕС добавил пять человек из избирательных комиссий Крыма и Севастополя в список лиц и компаний, которые подвергаются ограничительным мерам со стороны Евросоюза в ответ на «действия, угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Под санкции попали секретари Севастопольской и Крымской избирательных комиссий Анастасия Капранова и Наталья Безрученко, заместитель председателя Севастопольской избирательной комиссии Мирослав Погорелов, председатель Севастопольской избирательной комиссии Александр Петухов и заместитель председателя избирательной комиссии Крыма Инна Гузеева.

«Они внесены в список из-за того, что участвовали в организации президентских выборов в России 18 марта 2018 года в незаконно аннексированных Крыму и Севастополе, тем самым активно поддерживая и осуществляя политику, которая подрывает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины», — говорится в официальном заявлении Совета ЕС.

В результате расширения списка общее число лиц, находящихся под санкциями ЕС, достигло 155 человек. Евросоюз также заморозил активы 38 субъектов.



До 23 июня 2018 года действуют также ограничительные меры в отношении Крыма и Севастополя. Меры должны соблюдаться гражданами Евросоюза и компаниями, базирующимися в ЕС, и касаются территории Крыма и Севастополя.