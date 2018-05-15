Министерство финансов США ввело санкции против главы Центрального банка Ирана Валиоллы Сеифа. Об этом сообщается на сайте американского ведомства.

Кроме того, ограничительные меры были введены против помощника главы международного департамента иранского ЦБ Али Тарзали.

Как отмечает Bloomberg, министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Сеиф «содействовал передаче миллионов долларов по поручению Корпуса стражей Исламской революции для поддержки «Хезболлы», которую США считают террористической организацией.

Также в список попали гражданин Ирака и гражданин Ливана. Кроме того, ограничения введены против исламского банка «Аль-Билад».

В начале мая президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выходит из ядерной сделки и возобновит действие санкций, которые были введены против Ирана. Министерство финансов США сообщило, что ограничения против Тегерана могут быть введены в течение полугода.