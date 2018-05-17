Основные задачи в борьбе с недобросовестными банкротствами — это выявление теневых собственников и компенсация ущерба от незаконного вывода активов перед отзывом лицензии. Об этом заявила директор экспертно-аналитического департамента Агентства по страхованию вкладов Юлия Медведева на встрече с участниками VIII Петербургского международного юридического форума, передает РАПСИ.

Как напомнила Медведева, с 2005 года АСВ занимается привлечением к ответственности лиц, виновных в банкротствах кредитных организаций. «Потом нам добавили пенсионные фонды и страховые компании. Мы привлекаем к гражданско-правовой ответственности, направленной на возмещение ущерба с собственников, бенефициаров и теневых владельцев, к субсидиарной ответственности за доведение до банкротства финансовых организаций. И к уголовной ответственности по ряду статей Уголовного кодекса», — пояснила представитель АСВ.

По ее словам, агентством подано 230 заявлений о привлечении к гражданско-правовой, в том числе субсидиарной, ответственности, из 145 рассмотренных дел 96 исков удовлетворены, в результате чего получены исполнительные листы на 143,5 млрд рублей. По уголовным делам АСВ подано 680 заявлений на 1,2 трлн рублей. В результате возбуждено 540 уголовных дел, 110 судебных разбирательств закончились приговорами, 25 дел находятся на рассмотрении в судах.

«Огромная проблема возникает с реальным взысканием ущерба. Миллиардные исполнительные листы, приговоры на миллиардный ущерб, и при этом минимальные поступления. Например, в уголовном процессе установлено, что имущество третьих лиц реально находится под контролем виновных в банкротстве, то есть установлен фиктивный собственник. Суды по уголовным делам накладывают аресты на такое имущество, но гражданские иски при этом не рассматривают, а направляют в гражданские суды, а те не могут привлекать к ответственности третьих лиц и снимают аресты», — пояснила Медведева.



Эксперт отметила, что одной из основных задач сейчас становится выявление теневых собственников. Верховный суд РФ уже указал, что если номинальный директор раскрывает реального владельца, того, по чьему указанию он действовал, то ответственность с него снимается. Но, как сказала Медведева, пока директора молчат. «Приговоры несоразмерны ущербу. За миллиардные суммы больше половины наказаний — условные», — констатировала представитель АСВ.