Банк России подал заявление о признании банкротом Русского Торгового Банка, следует из картотеки материалов дел Арбитражного суда Москвы.

Напомним, регулятор отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Русского Торгового Банка 20 апреля 2018 года. «Бизнес-модель банка носила высокорискованный характер и была ориентирована на кредитование экономически связанных, а также технических компаний. Ряд заемщиков имели признаки связанности с банком. При этом банк не исполнял требования надзорного органа об отражении в отчетности реального финансового положения и представлял в ЦБ существенно недостоверную отчетность, скрывавшую наличие в его деятельности оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)», — отмечали в пресс-службе ЦБ.

Банк России неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагирования, в том числе трижды вводил ограничения на привлечение вкладов населения.

Агентство по страхованию вкладов с 3 мая начало расчеты с вкладчиками Русского Торгового Банка. Согласно полученному агентством реестру обязательств финучреждения, за страховым возмещением на сумму около 6,3 млрд рублей могут обратиться порядка 6,2 тыс. вкладчиков. Для расчетов с вкладчиками Русского Торгового Банка был выбран один банк-агент — Россельхозбанк.